Eigenaar uitgebrande Poolse supermarkt verslagen: "Dit doen alleen lafaards"

AALSMEER - Van de Poolse supermarkt Biedronka in Aalsmeer is na de brand van vannacht weinig meer over. Buurtbewoners schrokken wakker van een doffe knal, waarna de vlammen uit het pand sloegen. Eigenaar Mohamed Mahmoed is enorm geschrokken: "Het doet mij veel verdriet, ik ben boos en in shock."

Explosie legt Poolse supermarkt in as - NH Nieuws

Vannacht rond 3.00 uur was er een explosie in de Poolse supermarkt Biedronka aan de Ophelialaan. "Mijn vrouw zei gelijk al 'er ligt een gevel uit' ik dacht dat het niet zo erg was. Toch wel", vertelt een buurtbewoner die wakker werd van een harde knal. Een andere buurvrouw werd er ook wakker van: "Een mega doffe knal, ik had echt zoiets van 'dat is geen vuurwerk.'"

Opzet

Eigenaar van de supermarkt Mohamed Mahmoed is enorm geschrokken. Hij is bang dat het om een gerichte aanslag op zijn zaak gaat: "Van de recherche heb ik begrepen dat het echt met opzet is gedaan. Ik weet echt niet aan wie ik moet denken, aan wie überhaupt zoiets zou kunnen doen. Als mensen een probleem met mij hebben dan kunnen ze het met mij oplossen. Doe dan niet zoiets, dat doen alleen lafaards."

Burgemeester Guido Oude Kotte van Aalsmeer kan nog niet veel over de explosie zeggen: "Het is voor mij slechts gissen. Politieonderzoek moet uitwijzen wat hier nu precies gebeurd is."

Brabant

In het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther is vannacht ook een Poolse supermarkt in vlammen opgegaan die dezelfde naam voert. Of er een verband is tussen de branden is nog niet bekend. Burgemeester Oude Kotte zegt daarover: "Het kan haast geen toeval zijn zou je zeggen, maar ik kijk er met lekenogen naar."

Eigenaar Mahmoed denkt dat er een verband is tussen beide explosies: "Het moet haast van wel, omdat het allebei Biedronka heet. Ik ken die eigenaren niet, maar ik denk dat het wel gericht is op ons."

De politie kan niet bevestigen dat het om een gerichte aanslag gaat. Een woordvoerder laat weten alle scenario's open te houden. Hetzelfde geldt voor een mogelijk verband met de explosie in Heeswijk-Dinther.