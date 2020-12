Wederom explosie bij Poolse supermarkt in Beverwijk

Om 04.30 uur heeft vannacht weer een explosie plaatsgevonden in winkelcentrum Beverhof in Beverwijk. Dit gebeurde bij de Poolse supermarkt. Er is meer schade dan de vorige keer, laat een politiewoordvoerder weten.

"Om 04.30 uur hebben we een melding gekregen van omwonenden dat er een grote klap was gehoord. Daarbij is weer geconstateerd dat er een explosief is afgegaan. Dit gebeurde bij dezelfde winkel als waar een Poolse levensmiddelenwinkel zich wilde gaan vestigen", bevestigt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws.

"Ook weten we dat er iemand is weggerend uit de omgeving."

Meer schade

Deze explosie heeft voor meer schade gezorgd dan de vorige keer, zegt de politiewoordvoerder. Er zijn geen gewonden gevallen.

De eerste berichten zijn dat het winkelcentrum Beverhof zo weer open kan.

De omgeving reageert geschokt. Zij worden voor de tweede keer in een week geconfronteerd met een explosie in de omgeving.

Het onderzoek naar de explosie is in volle gang.