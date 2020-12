Angst voor explosies na 'gerichte' supermarktaanslagen: "Vannacht in winkel geslapen"

AALSMEER - De twee explosies bij de Poolse supermarkten Biedronka, gisteren in Aalsmeer en vanmorgen in Beverwijk, hebben grote impact op ondernemers. "Ik ben doodsbang dat het bij mij ook gebeurt", zegt de eigenaar van een andere Poolse shop, aan het Aalsmeerse Molenpad tegen NH Nieuws. De gedupeerde eigenaar Mohamed Mahmoed, die meer Poolse supermarkten runt, zegt te vermoeden dat de reden van de aanslagen iets te maken heeft met concurrentie.

"Ik was totaal geschokt, door de explosie gisteren al, en heb vannacht tot drie uur in mijn winkel gewacht. Daarna heeft een collega het tot openingstijd vanmorgen overgenomen. Hier boven zitten woningen met kinderen. Ik moet er niet aan denken dat hier zoiets gebeurt", vertelt hij aangeslagen aan NH Nieuws. Tekst gaat door onder de foto

Bij de zaak in het centrum aan het Molenpad, hemelsbreed anderhalve kilometer bij Biedronka vandaan, zit de schrik er goed in. Eigenaar Mustafa (hij wil liever niet bij zijn volledige naam genoemd worden) durft zijn zaak eigenlijk niet eens meer onbeheerd te laten.

Vanmorgen kreeg hij voor de tweede dag op rij een dramatisch belletje: er was opnieuw een explosie in een van zijn zaken, ditmaal in Beverwijk . Vanmiddag trof NH Nieuws Mahmoed en zijn compagnon (en broer) bij hun verwoeste winkel aan de Ophelialaan in Aalsmeer.

De hele dag door komen klanten zijn winkel in en speculeren over wat er gebeurd kan zijn. "Maar niemand weet het echt." Als NH Nieuws hem vraagt naar een eventuele strijd met de andere shops in Aalsmeer, ontkent hij dat die gaande is. "We zijn natuurlijk wel concurrenten, maar hebben niets op elkaar tegen", aldus Mustafa, die net als de gedupeerde Mahmoed van Koerdische afkomst is. "We hopen allemaal dat het snel wordt opgelost." Tekst gaat door onder kader.

Koerdische eigenaar

Behalve in Beverwijk en Aalsmeer heeft Mahmoed ook zaken in Zuid-Holland, waaonder in Rijswijk, Dordrecht en Naaldwijk. Ook een aantal andere Poolse supermarkten in Noord-Holland, waaronder in Medemblik en Hoorn, is in handen van Koerden, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Een Koerdische supermarkteigenaar van shops in Medemblik en Hoorn zegt niet bang te zijn. "Ik heb geen idee waarom hun dit overkomt. Zover ik weet zijn het goede mensen. Het is niet normaal wat daar is gebeurd", aldus Kosar Hikmat Hama Azis. Ze nemen geen extra veiligheidsmaatregelen.