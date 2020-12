Personeel Poolse supermarkt Amsterdam: politie houdt een oogje in het zeil

AMSTERDAM - Pshwra Rahman van de Poolse supermarkt Costa aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord is niet bang na de aanslagen op de Poolse winkels in Aalsmeer en Beverwijk. Ook begrijpt hij niet waarom de Poolse winkels het doelwit waren van aanslagen. Hij weet alleen dat hij gisteren bezoek kreeg van de politie met wat vragen en de opmerking dat ze goed op zouden letten.

Pshwra is Irakees en werkt sinds een jaar of zes bij de Poolse winkel."Tachtig procent van de Poolse winkels wordt gedreven door Irakezen", vertelt Pshwra. ''Toevallig zagen de Irakezen dat er veel Poolse mensen in Nederland waren en geen Poolse winkels, wij zagen handel."

Hij hoorde via de radio over de aanslagen in Aalsmeer en Beverwijk en gisteren kreeg hij bezoek van twee agenten. "Ze kwamen een praatje maken en informeren of ik iets wist net als jij", zegt Pshwra tegen de verslaggever van NH nieuws. Maar Pshwra Rahman kon ze niet veel vertellen. De agenten lieten weten dat de wijkagent op de hoogte was en dat hij de boel extra in de gaten zou houden.

Altijd alert

Pshwra Rahman is niet extra alert na de aanslagen elders in de provincie. "Onze winkel is tot tien uur open. Omdat we nu na acht uur geen alcohol meer mogen verkopen, gaan we een uurtje eerder dicht. Maar we zijn sowieso alert maar we hebben nooit problemen. Mensen zijn over het algemeen vriendelijk. Ze komen boodschappen doen en gaan gewoon weer naar huis." Hij zegt te vermoeden dat de winkels die doelwit werden van aanslagen misschien een concurrentie conflict hadden.