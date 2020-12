Eigenaren Poolse supermarkten niet bezorgd ondanks explosies bij collega's

Behalve in Noord-Holland was ook een Poolse supermarkt in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther slachtoffer van een ontploffing. Of er een link is tussen de drie explosies is nog onduidelijk, maar opvallend is het zeker.

Kosar Hikmat Hama Aziz is onder meer mede-eigenaar van Mleczko Delikatesy in Hoorn en Medemblik. Hij kent de eigenaren van de winkels in Beverwijk en Aalsmeer. Net als hem zijn ze ook van Koerdische afkomst. "Het is niet dat we vrienden zijn. Maar we zitten in dezelfde branche. Ik weet wie het zijn, maar verder ook niet", legt hij uit. "Ik heb geen idee waarom hun dit overkomt. Zover ik weet zijn het goede mensen. Het is niet normaal wat daar is gebeurd."

Geen extra maatregelen nodig

Zelf ziet hij geen redenen om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. "Ik heb ook geen idee wat er achter de aanslagen zit. Ik voel me veilig. Ik doe niemand pijn en doe gewoon mijn werk. Verder heb ik ook geen vijanden. Het kan ook net zo goed bij andere winkels gebeuren."

Hetzelfde antwoord geeft zijn partner in Hoorn, Aso Koder. "Ik ken de achtergrond niet van de explosies. Dus ik zie ook geen redenen om extra maatregelen te treffen."

Ook de eigenaar van andere Poolse supermarkten in West-Friesland staat er hetzelfde in. "Ik hoorde vanochtend voor het eerst over de explosies. Ik ken de eigenaren niet, en weet ook niet wat de reden is van de ontploffingen. Dus daarom heb ik verder ook geen behoefte om te reageren."