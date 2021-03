Nieuwe beelden en tienduizenden euro's beloning voor gouden tip aanslagen supermarkten

AALSMEER - Justitie heeft 25.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de daders van een serie aanslagen op Poolse supermarkten. De verzekeraars van de getroffen panden verdubbelen dat bedrag met nog eens 25.000 euro. In totaal is er dus 50.000 euro uitgetrokken om de zaak snel vlot te trekken.

Meerdere aanslagen zijn er sinds vorig jaar gepleegd op Poolse supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk (2x), Heeswijk-Dinther, Tilburg en afgelopen maandag nog in Rotterdam. In verband met die laatste aanslag is nu een 21-jarige Rotterdammer aangehouden die geschoten zou hebben op een supermarkt.

Naar buiten toe laat de politie weten dat het onderzoek nog in volle gang is en dat 'alle mogelijkheden worden onderzocht'. Een woordvoerster van de Rotterdamse politie zegt tegen NH Nieuws dat ook met de aanhouding van de 21-jarige verdachte nog steeds niet duidelijk is of er een verband is tussen de aanslagen. "Als de verdachte niks wil zeggen, dan moeten we dat zelf verder onderzoeken", is het enige dat de politie kwijt wil.

Het programma Opsporing Verzocht heeft gisteravond nieuwe beelden naar buiten gebracht. Daarop is te zien hoe daders te werk gingen en van personen die zich verdacht gedroegen in de buurt van de supermarkt.