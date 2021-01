Gele jerrycans gebruikt bij aanslagen Poolse supermarkten

Bij een aantal aanslagen op Poolse supermarkten zijn restanten gevonden van gele jerrycans. Dat heeft de politie gezegd in het tv-programma Opsporing Verzocht. In korte tijd zijn er twee explosies in Beverwijk en een in Aalsmeer afgegaan bij supermarkt Biedronka.

De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd. Het gaat om een geel type jerrycan dat bij Shell tankstations te koop is. De politie denkt dat de daders bij één groep horen. Getuigen die iemand met een gele jerrycan hebben gezien, worden opgeroepen zich te melden.

De Poolse supermarkt Biedronka in Aalsmeer brandde op 8 december helemaal af na een explosie. Buurtbewoners schrokken wakker van een doffe knal, waarna de vlammen uit het pand sloegen. Bij de explosie in Aalsmeer, raakten behalve de Poolse supermarkt zelf, ook enkele naastgelegen winkels en woningen beschadigd. Niemand raakte daarbij gewond.

Behalve in Aalsmeer werd in diezelfde nacht ook een Poolse winkel met dezelfde naam (Biedronka) in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther door een explosie getroffen. Op 9 december volgde een explosie bij opnieuw een Biedronka-winkel, ditmaal in Beverwijk; die laatst is van dezelfde eigenaar als die in Aalsmeer. De Biedronka-supermarkt in het Beverwijkse winkelcentrum Beverhof was nog in aanbouw toen deze het doelwit was.

Getuigen gezocht

Mogelijk zijn de jerrycans kort voor de aanslagen gevuld bij een benzinestation. Ook zou het bij mensen opgevallen kunnen zijn dat iemand er in de nacht mee rondzeulde. Neem contact op met de politie als iets je is opgevallen. Ook als iemand beschikt over bewakingsbeelden uit de omgeving van één van de getroffen winkels, meld het dan.