Ook cameratoezicht bij Poolse supermarkt in Aalsmeer

AALSMEER - De gemeente Aalsmeer heeft gisteren in de omgeving van de Poolse supermarkt Biedronka aan de Ophelialaan twee bewakingscamera’s geplaatst. Vorige week woensdag werd de winkel door een explosie volledig verwoest. Op de nieuwe Beverwijkse vestiging van de eigenaren werd in de dagen daarna zelfs twee keer een aanslag gepleegd .

De twee camera's zijn opgehangen aan lantaarnpalen aan de Ophelialaan. De camera’s kunnen 360 graden draaien en niet alleen de winkel, maar ook de omgeving in de gaten houden.

De gemeente is verder terughoudend als het gaat om wat voor informatie dit moet opleveren. “We mogen daar helaas niks over zeggen”, laat een woordvoerster van de gemeente weten tegenover NH Nieuws.

Politiesurveillance

Het blijft niet bij dit cameratoezicht; bij de winkel wordt nu ook dag en nacht gesurveilleerd om nieuwe problemen te voorkomen.

De politie wilde ook vandaag weinig inhoudelijk kwijt over de zaak, behalve dat het onderzoek "nog in volle gang is en dat alle facetten van de zaak wordt onderzocht", aldus een woordvoerder. Op de vraag of daarin ook de rol van de eigenaren wordt meegenomen reageerde de woordvoerder: "We nemen alles mee."