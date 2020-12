Burgemeester na tweede explosie bij supermarkt: "Ongehoorde aanval op de openbare orde"

BEVERWIJK - De burgemeester van Beverwijk Martijn Smit laat de omgeving van de Poolse supermarkt permanent bewaken, nadat er vannacht voor de tweede keer in een week een explosief afging bij het winkelcentrum Beverhof in Beverwijk. Ook heeft hij het pand van de supermarkt, dat binnenkort zijn deuren zou openen, gesloten. "Dit is een ongehoorde aanval op de openbare orde", zegt hij.