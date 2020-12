Gemeente verbiedt heropening Poolse supermarkt Aalsmeer

AALSMEER - De Poolse supermarkt aan de Aalsmeerse Ophelialaan, die in nacht van maandag op dinsdag door een explosie en de daaropvolgende brand werd verwoest, mag van de gemeente de deuren voorlopig niet heropenen. "De schrik zit er bij bewoners en ondernemers flink in", aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

De gemeente verklaart het besluit vanavond in een persbericht. "De explosie heeft direct gevaar opgeleverd voor de veiligheid van de bewoners van omliggende woningen en nabijgelegen winkels. Ook heeft een dergelijk incident veel impact in onze hele gemeenschap. Niet alleen op het moment zelf, maar ook in de periode daaropvolgend."

Behalve in Aalsmeer werd in diezelfde de nacht ook een Poolse winkel met dezelfde naam (Biedronka) in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther door een explosie getroffen. In de nacht van dinsdag op woensdag volgde een explosie bij opnieuw een Biedronka-winkel, ditmaal in Beverwijk; die laatst is van dezelfde eigenaar als die in Aalsmeer.