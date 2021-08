'Coördinator' supermarktaanslagen ontkent: "Hoe verklaar je de explosie in Lelystad anders?"

De derde verdachte van de aanslagen op Poolse supermarkten ontkent betrokken te zijn. Toch denkt het Openbaar Ministerie dat Amsterdammer Serginio S. (27) een 'coördinerende rol' had bij het laten afgaan van bommen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. Eigenaar Mohamed Mahmoud zegt tegen NH Nieuws nog steeds niet te begrijpen waarom drie van zijn winkels zijn verwoest.

Justitie zegt uit telefoongegevens op te kunnen maken dat de verdachte S. in december op de drie plekken van de explosies was: eerst in Noord-Brabant bij een Poolse supermarkt en toen twee nachten bij Beverhof in Beverwijk. Daar gingen grote bommen af die het pand en winkels ernaast grotendeels verwoesten .

Dit bleek vandaag tijdens de tussentijdse zitting in de Haarlemse rechtbank. Het is de derde en er zullen er nog meer volgen. Het onderzoek naar de reeks explosies in december en januari is wel bijna afgerond: half oktober verwacht de officier het dossier.

Serginio S. zou volgens de officier de bommen niet hebben geplaatst zoals Hyron A. (20), ook niet auto hebben gereden zoals Antonio N. (26) - die beiden vorige week voor de rechter moesten verschijnen - maar meer een coördinerende taak hebben gehad en te hebben gecommuniceerd met de andere verdachten.

Maar hijzelf ontkent dat hij er ook maar iets mee te maken heeft. Volgens zijn advocaat is het bewijs dat justitie heeft 'flinterdun' en is het niet vanzelfsprekend dat de uitgelezen telefoon die nachten in het bezit van S. was.

Ook verwees hij naar de explosie van afgelopen nacht in Lelystad: "U zegt dat mijn cliënt een coördinerende rol heeft? Maar hoe verklaart u dan de explosie van vanmorgen? Hij zat vast. Het gaat gewoon door." Hij wil dat S. het proces in vrijheid kan afwachten, omdat hij een gezin heeft met twee kinderen, kostwinner is en oplopende schulden heeft.

Organisatie

Volgens justitie zou er een organisatie achter de explosies zitten en de officier acht de kans dat S. weer betrokken raakt bij explosies dan ook groot. Ze refereerde aan recentere incidenten bij Poolse supermarkten: beschietingen in Rotterdam, een explosie in Tilburg, de brandstichting in Panningen, de recent gevonden explosieven en jerrycan in Beverwijk en de ontploffing van vannacht.

"Deze gebeurtenissen worden dan niet meegenomen in dit onderzoek, maar het geeft wel aan dat er nog steeds een motief is en er nog geen oplossing voor is. Het zijn zware feiten, zware ontploffingen", aldus de officier.

Daarnaast vindt ze dat er veel onrust is bij bijvoorbeeld buurtbewoners rondom Poolse supermarkten én bij slachtoffers. Zoals Mohamed Mahmoud, eigenaar van drie verwoeste zaken: die in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Hij was met zijn advocaat aanwezig bij de zitting en zegt nog steeds geen idee te hebben van het motief.