Derde verdachte aanslagen Poolse supermarkten vandaag voor rechter

De derde van de vijf mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij explosies bij meerdere Poolse supermarkten moet vandaag voor de rechter komen. Volgens justitie heeft hij mogelijk drie bommen geplaatst in Beverwijk en Noord-Brabant. NH Nieuws is bij de tussentijdse zitting.

De Amsterdammer die vandaag voor moet komen, wordt ervan verdacht dat hij op 8 december samen met anderen een explosie veroorzaakte in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant). Ook zou hij op 9 en 12 december bommen hebben geplaatst in de nog te openen Poolse supermarkt in de Beverwijkse winkelcentrum Beverhof.

Voor de explosies in Beverwijk, Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Tilburg in december 2020 en januari van dit jaar arresteerde de politie in juni vier mannen uit Amsterdam en in januari al een Rotterdammer .

Ook komen de officier van justitie en mogelijk de verdachte aan het woord. Het voorarrest kan door de rechter met maximaal drie maanden worden verlengd. Daarna moet er opnieuw een pro-formazitting of de inhoudelijke zitting plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk wanneer de andere twee verdachten uit Amsterdam moeten voorkomen.

De zitting is aan het einde van de middag in de Haarlemse rechtbank. Tijdens een zogenoemde pro-formazitting wordt er gekeken naar de stand van zaken in het onderzoek naar de explosies. Het Openbaar Ministerie en de verdediging (advocaat) mogen verzoeken indienen bij de rechter.

Explosies, branden en beschietingen

De eerste explosies waren in de nacht van 7 op 8 december aan de Ophelialaan in Aalsmeer én, amper een uur later, in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther. Twee Poolse supermarkten werden verwoest. De bewoonster van het huis boven de supermarkt in Aalsmeer moest uit haar woning worden gered en raakte gewond.

Nog geen 24 uur later (9 december) ging in de vroege morgen er een explosief af bij een nog te openen Poolse supermarkt in Beverwijk. De winkels in bleken van dezelfde eigenaar te zijn.

Drie dagen later (12 december) volgde er een tweede explosie in Beverwijk, nog zwaarder dan de eerste, waarna burgemeester Martijn Smit van 'een ongekende aanval op de rechtsorde' sprak.

Op 4 januari rond 02.30 uur ging er een explosief af bij een Poolse supermarkt aan het Paletplein in Tilburg. De winkel was helemaal vernield. Volgens de politie gebruikten de daders geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd.

Op 14 en 15 maart is er geschoten op een Poolse supermarkt in Rotterdam. Omroep Brabant meldde dat er op 20 juni brand is gesticht bij een vestiging in Panningen. Uit hun onderzoek bleek dat er een connectie is met de eigenaar van de andere zaken.

Op 28 juni vond iemand een explosief bij de supermarkt in Beverhof. Dat ging niet af. De politie hield daarvoor een 19-jarige Amstelvener aan. Een paar dagen later (op 3 juli) was het weer raak: in een pand aan de Breestraat waar eerder een Poolse supermarkt zat werd een explosief gevonden, met een jerrycan en een draad. Het pand was wel weer van een andere eigenaar.

Vannacht vond een explosie plaats bij een Poolse supermarkt in Lelystad. Rond 3.30 uur was er een harde knal te horen bij de supermarkt aan de Snijdershof. Door de explosie is de deur van het pand eruit geknald.

Volgens de politie ging het in ieder geval in december en januari om gecoördineerde acties richting de supermarkt, meldden zij in maart. Volgens hen zijn er geen aanwijzingen dat de explosies bedoeld zijn om Poolse mensen in Nederland te raken.

"De vestigingen zijn grotendeels ook niet van eigenaren van Poolse afkomst. Drie van de vier getroffen Poolse supermarkten zijn wel in handen van dezelfde familie", aldus de politie destijds.