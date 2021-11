Eerste verdachte bekent drie aanslagen op Poolse supermarkten

Verdachte Hyron A. (20) heeft bekend bommen te hebben geplaatst bij drie Poolse supermarkten. Het gaat om de vestigingen in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Bij alle drie de panden was de ravage groot. De verdachte kreeg opdracht dat te doen, maar van wie zegt hij niet. "Er werd contact met mij gelegd. Ik wilde geld verdienen, maar dat heb ik nooit gehad."

Overduidelijk zenuwachtig nam Hyron A. plaats in de rechtszaal voor de zitting, die vlot verliep. Justitie, de rechtbank en Hammerstein willen namelijk allen dat de inhoudelijke behandeling van A.'s zaak zo snel mogelijk volgt. De officier van justitie sprak van een 'bekennende houding bij de verdachte'.

A. werd al verdacht van explosies afgelopen december in Beverwijk, en januari in Tilburg. Tijdens de tussentijdse zitting van vandaag kondigde de officier van justitie ook de ontploffing Aalsmeer aan het lijstje toe te voegen. A.'s raadsvrouw Veerle Hammerstein bevestigde tegenover NH Nieuws dat hij bekend heeft in de drie zaken.

De vierde verdachte, Antonio N. (26), heeft eerder bekend chauffeur te zijn geweest bij verschillende explosies. Maar van de explosies zelf zei hij niets te weten. Vanmiddag is ook de tweede inleidende zitting in zijn zaak.

In de afgelopen tijd zijn er ook zittingen geweest twee andere verdachten. Serginio S. (27) zou een 'coördinerende rol' hebben gehad bij het laten afgaan van bommen in Beverwijk en Heeswijk-Dinther, en Sersinio D. kreeg een 'fors' bedrag op zijn rekening gestort na de aanslag in Aalsmeer. Hoeveel precies en van wie, deed de officier tijdens zijn zitting niet uit de doeken.

Mahmoud was vandaag, in tegenstelling tot de vorige pro forma van A. niet aanwezig, maar heeft altijd gezegd niet te weten waarom uitgerekend zijn supermarkten doelwit zijn.

A's bekentenis is de eerste in de zaken rondom ontploffingen bij Poolse Supermarkten in Noord-Holland en Noord-Brabant. Opvallend is dat die supermarkten allemaal van dezelfde eigenaar zijn, Mohamed Mahmoud.

Vorige week werd duidelijk dat het OM nog een puzzelstukje had gelegd: twee verdachten van verschillende aanvallen, Sersinio D. en Antonio N., konden in verband gebracht worden met dezelfde auto.

Om over te kunnen gaan tot de inhoud van de zaak moet nog een ding duidelijk worden. Justitie en de verdediging willen hem sowieso graag apart van de andere verdachten berechten, en uit een persoonlijkheidsonderzoek moet blijken of de twintigjarige A. als minderjarige berecht zal worden. In afwachting van de zaak zit hij ook in jeugddetentie.

Explosies, branden en beschietingen

De eerste explosies waren in de nacht van 7 op 8 december aan de Ophelialaan in Aalsmeer én, amper een uur later, in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther. Twee Poolse supermarkten werden verwoest. De bewoner van het huis boven de supermarkt in Aalsmeer raakte gewond en moest uit haar woning worden gered.

Nog geen 24 uur later (9 december) ging in de vroege morgen een explosief af bij een nog te openen Poolse supermarkt in Beverwijk. De winkels in Aalsmeer en Beverwijk bleken van dezelfde eigenaar te zijn.

Drie dagen later (12 december) volgde er een tweede explosie bij dezelfde supermarkt in Beverwijk, nog zwaarder dan de eerste, waarna burgemeester Martijn Smit van 'een ongekende aanval op de rechtsorde' sprak.

Op 4 januari rond 02.30 uur ging er een explosief af bij een Poolse supermarkt aan het Paletplein in Tilburg. De winkel was helemaal vernield. Volgens de politie gebruikten de daders geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd.

Op 14 en 15 maart is er geschoten op een Poolse supermarkt in Rotterdam.

Omroep Brabant meldde dat er op 20 juni brand is gesticht bij een vestiging in Panningen. Uit hun onderzoek bleek dat er een connectie is met de eigenaar van de andere zaken.

Op 28 juni vond iemand een explosief bij de supermarkt in Beverhof. Dat ging niet af. De politie hield daarvoor een 19-jarige Amstelvener aan. Een paar dagen later (op 3 juli) was het weer raak in Beverwijk: in een pand aan de Breestraat waar eerder een Poolse supermarkt zat werd een explosief gevonden, met een jerrycan en een draad. Het pand was wel weer van een andere eigenaar.

In de nacht van 22 op 23 augustus was rond 3.30 uur een harde knal te horen bij de supermarkt aan de Snijdershof in Lelystad. Door een explosie knalde de deur van het pand eruit.