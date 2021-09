Politie vond landmijn bij mislukte aanslag op Poolse supermarkt in Beverwijk

Bij de mislukte aanslag op een Poolse supermarkt in Beverwijk eind juni heeft de politie een anti-personeelsmijn gevonden. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland bevestigt een bericht van De Telegraaf hierover. In het onderzoek naar explosieven bij Poolse supermarkten is niet eerder zo'n zwaar explosief gevonden.

"We hebben ook nog geen inzage gehad in het dossier. We hoopten vandaag wat meer te weten te komen, maar heel veel is er niet uitgekomen. Het blijft een vraag waarom iemand dit doet bij ons", aldus Mahmoud. Zijn advocaat laat weten de schade van de panden te willen verhalen op de daders.

Mohamed Mahmoud, eigenaar van drie verwoeste zaken - die in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg - was met zijn advocaat aanwezig bij de zittingen en zegt nog steeds geen idee te hebben van het motief.

Die nacht, 27 op 28 juni , kreeg de politie rond 1.00 uur een melding van een verdachte situatie bij de supermarkt. Agenten waren aanwezig en zagen iemand wegrennen. Zij konden hem kort daarna aanhouden: het bleek een Amsterdammer (18) en later is nog een man uit Amstelveen (19) opgepakt. Zij zitten nog vast.

De Telegraaf had inzage in een nieuwsbrief van de afdeling Forensische Opsporing, waarin uitvoerig de vondst van de mijn wordt beschreven. Ook waarschuwt de politiedienst collega's voor het explosief. Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP zegt daarover in de krant dat de gevolgen niet te overzien zijn als zo'n mijn met mensen in de buurt afgaat.

De mijn is van het type claymore, een door de Amerikanen ontwikkelde anti-personeelsmijn die gebruikt werd in onder meer de Vietnamoorlog en in oorlogen in het voormalige Joegoslavië, in de jaren negentig.

Explosies, branden en beschietingen

De eerste explosies waren in de nacht van 7 op 8 december aan de Ophelialaan in Aalsmeer én, amper een uur later, in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther. Twee Poolse supermarkten werden verwoest. De bewoonster van het huis boven de supermarkt in Aalsmeer moest uit haar woning worden gered en raakte gewond.

Nog geen 24 uur later (9 december) ging in de vroege morgen een explosief af bij een nog te openen Poolse supermarkt in Beverwijk. De winkels in Aalsmeer en Beverwijk bleken van dezelfde eigenaar te zijn.

Drie dagen later (12 december) volgde er een tweede explosie in Beverwijk, nog zwaarder dan de eerste, waarna burgemeester Martijn Smit van 'een ongekende aanval op de rechtsorde' sprak.

Op 4 januari rond 02.30 uur ging er een explosief af bij een Poolse supermarkt aan het Paletplein in Tilburg. De winkel was helemaal vernield. Volgens de politie gebruikten de daders geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd.

Op 14 en 15 maart is er geschoten op een Poolse supermarkt in Rotterdam. Omroep Brabant meldde dat er op 20 juni brand is gesticht bij een vestiging in Panningen. Uit hun onderzoek bleek dat er een connectie is met de eigenaar van de andere zaken.

Op 28 juni vond iemand een explosief bij de supermarkt in Beverhof. Dat ging niet af. De politie hield daarvoor een 19-jarige Amstelvener aan. Een paar dagen later (op 3 juli) was het weer raak: in een pand aan de Breestraat waar eerder een Poolse supermarkt zat werd een explosief gevonden, met een jerrycan en een draad. Het pand was wel weer van een andere eigenaar.

In de nacht van 23 augustus vond een explosie plaats bij een Poolse supermarkt in Lelystad. Rond 3.30 uur was er een harde knal te horen bij de supermarkt aan de Snijdershof. Door de explosie is de deur van het pand eruit geknald.

Volgens de politie ging het in ieder geval in december en januari om gecoördineerde acties richting de supermarkt, meldden zij in maart. Volgens hen zijn er geen aanwijzingen dat de explosies bedoeld zijn om Poolse mensen in Nederland te raken.

"De vestigingen zijn grotendeels ook niet van eigenaren van Poolse afkomst. Drie van de vier getroffen Poolse supermarkten zijn wel in handen van dezelfde familie", aldus de politie destijds.