Ook 'coördinator' van drie explosies bij Poolse supermarkten blijft achter tralies

Serginio S. (27), vermoedelijk de coördinator van drie explosies bij Poolse supermarkten, blijft in ieder geval tot de volgende zitting in zijn proces op 8 november in de gevangenis. Dat heeft de rechter vanochtend bepaald.

De advocaat van S. had betoogd dat hij voorlopig vrijgelaten zou moeten worden. De raadsman vond dat onder andere omdat gisterochtend nog een explosief werd aangeroffen in Lelystad, waarvoor S. niet verantwoordelijk kon zijn. Die zat immers achter tralies.

De rechter kon zich uiteindelijk meer vinden in de agumentatie van het OM. Die acht de kans dat S. na vrijlating weer betrokken raakt bij explosies groot.

Twee explosies

S. zou volgens de aanklacht betrokken zijn bij de twee explosies in Beverwijk, en ook bij de ontploffing in Heeswijk-Dinther.

In andere zaken die gaan over vijf ontploffingen bij Poolse supermarkten sprak het OM het sterke vermoeden uit dat er één organisatie verantwoordelijk is voor verschillende aanvallen, hoewel het nog bezig is alle precieze verbanden te leggen.

Al de derde

S. is al de derde verdachte die is voorgekomen en er moeten er nog twee volgen. Één daarvan is na voorlopige vrijlating naar het buitenland gevlucht.

Vorige week bepaalde de rechter dat ook Antonio N. (26) en Hyron A. (21) tot 1 november vast blijven zitten. De eerste zou als chauffeur zou hebben gediend van een andere verdachte bij twee eplosies, De laatste zou minstens bij twee, maar waarschijnlijk bij drie supermarkten de explosieven hebben geplaatst.

Bij hun pro forma-zittingen vorige week sprak de officier de verwachting uit dat in ieder geval 'coördinator' Serginio S., 'chauffeur' Antonio N. en Hyron A. samen zullen moeten voorkomen bij de inhoudelijke behandeling van hun zaak.

Ze hoopte de aanklachten tegen de vijf verdachten uiteindelijk in "één, of maximaal twee zaken" te kunnen doen, in plaats van vijf afzonderlijke.