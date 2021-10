OM: Sersinio D. kreeg 'forse bedragen' na aanslag op Poolse supermarkt Aalsmeer

De 20-jarige Sersinio D. kreeg na de explosie bij de Poolse supermarkt in Aalsmeer, op dezelfde dag nog, geld op zijn rekening gestort. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag tijdens de tussentijdse zitting. Justitie denkt dat dit de betaling was voor het uitvoeren van de aanslag, die op 8 december grote schade aanrichtte .

Justitie gebruikt, net als bij Beverwijk-verdachte Serginio S. , telefoongegevens om te bewijzen dat D. betrokken is bij de explosie in Aalsmeer. Justitie maakt uit de gegevens op dat zijn privételefoon en zijn zogenaamde 'actietelefoon' met elkaar mee hebben gereisd tot aan zijn woonadres.

Diezelfde auto wordt in de nacht van de ontploffing eerst bij een woning van een andere verdachte gezien. Deze Hyron A. uit Amsterdam wordt weer gelinkt aan explosies bij de Poolse supermarkt in Beverwijk. Volgens het OM is op camera's vastgelegd dat D. de bestuurder is en de auto wordt ook in Aalsmeer vastgelegd op beeld. Het is het OM daarom duidelijk dat D. betrokken zou zijn bij de explosie in Aalsmeer.

Ook wordt D. gelinkt aan een Fiat Punto die gebruikt zou zijn bij de explosie. De auto werd in oktober 2019 gezien bij een hotel langs de A9 in Akersloot en bij een incident op die plek is de naam van D. genoteerd door agenten.

Hoeveel geld de verdachte uit Almere in twee transacties precies kreeg, werd niet genoemd door de officier van justitie, maar ze omschrijft de bedragen wel als 'fors'. Er werd niets gezegd over de afzender van de bedragen. Het geld is een van de aanknopingspunten van de officier waardoor zij denkt dat D. medeverantwoordelijk is voor de explosie aan de Ophelialaan in december 2020.

Het OM houdt er rekening mee dat in ieder geval een paar zaken met elkaar verband houden, maar zei in een eerdere zaak nog niet precies te weten hoe de verschillende mannen zich tot elkaar verhouden. Ook over het motief is nog niets bekendgemaakt. Justitie verwacht de vijf verdachten in één of twee zaken te kunnen berechten.

Sersinio. D is de vierde verdachte die voor de rechter verschijnt in verband met ontploffingen of het plaatsen van explosieven bij Poolse supermarkten in heel Noord-Holland (zie onderaan een overzicht van de gebeurtenissen).

Volgens de advocaat van D. ligt het niet zo simpel: "Een telefoon is overdraagbaar", stelt ze tijdens de zitting. Ze gaat niet in op de link met de Fiat Punto. Wel doet ze het verzoek om de voorlopige hechtenis van D. te schorsen. De rechtbank neemt hier vandaag nog een beslissing over.

Explosies, branden en beschietingen

De eerste explosies waren in de nacht van 7 op 8 december aan de Ophelialaan in Aalsmeer én, amper een uur later, in het Noord-Brabantse Heeswijk-Dinther. Twee Poolse supermarkten werden verwoest. De bewoner van het huis boven de supermarkt in Aalsmeer raakte gewond en moest uit haar woning worden gered.

Nog geen 24 uur later (9 december) ging in de vroege morgen een explosief af bij een nog te openen Poolse supermarkt in Beverwijk. De winkels in Aalsmeer en Beverwijk bleken van dezelfde eigenaar te zijn.

Drie dagen later (12 december) volgde er een tweede explosie bij dezelfde supermarkt in Beverwijk, nog zwaarder dan de eerste, waarna burgemeester Martijn Smit van 'een ongekende aanval op de rechtsorde' sprak.

Op 4 januari rond 02.30 uur ging er een explosief af bij een Poolse supermarkt aan het Paletplein in Tilburg. De winkel was helemaal vernield. Volgens de politie gebruikten de daders geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd.

Op 14 en 15 maart is er geschoten op een Poolse supermarkt in Rotterdam.

Omroep Brabant meldde dat er op 20 juni brand is gesticht bij een vestiging in Panningen. Uit hun onderzoek bleek dat er een connectie is met de eigenaar van de andere zaken.

Op 28 juni vond iemand een explosief bij de supermarkt in Beverhof. Dat ging niet af. De politie hield daarvoor een 19-jarige Amstelvener aan. Een paar dagen later (op 3 juli) was het weer raak in Beverwijk: in een pand aan de Breestraat waar eerder een Poolse supermarkt zat werd een explosief gevonden, met een jerrycan en een draad. Het pand was wel weer van een andere eigenaar.

In de nacht van 22 op 23 augustus was rond 3.30 uur een harde knal te horen bij de supermarkt aan de Snijdershof in Lelystad. Door een explosie knalde de deur van het pand eruit.