'Coördinator' explosies Poolse supermarkten vandaag voor de rechter

Een van de zes verdachten rondom de explosies bij Poolse supermarkten staat vandaag voor de rechter voor een inleidende zitting. Serginio S. (27) zou volgens het OM een 'coördinerende rol' hebben gehad bij verwoestende explosies in Beverwijk en Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) in december vorig jaar. Wat weten we over hem, over de vijf explosies in vier steden en nog zeker zes andere incidenten?

De advocaat van S. noemde dat bewijs in de vorige inleidende zitting 'flinterdun'. Bovendien was er juist die nacht een nieuwe explosie bij een Poolse supermarkt in Lelystad. "U zegt dat mijn cliënt een coördinerende rol heeft", wierp zijn advocaat toen op. "Maar hoe verklaart u dan de explosie van vanmorgen?"

Het OM ziet Hyron A. en Antonio N. dan ook als uitvoerders, terwijl Serginio S. een meer coördinerende rol zou hebben gehad. Locatiegegevens van zijn telefoon zouden uitwijzen dat hij in de buurt was van drie ontploffingen.

Die laatste zou via Snapchat instructies hebben gekregen van S. om te 'driven (rijden, red.) en wachten' . Met die app is een berichtje maar kort zichtbaar, zodat het later niet achterhaald kan worden.

Wat ook frappant is: drie van de vier getroffen supermarkten, alleen de vestiging in Heeswijk-Dinther niet, zijn van dezelfde eigenaar: Mohamed Mahmoud.

De zaken rondom (pogingen tot) aanslagen op Poolse supermarkten vormen als het ware een denkbeeldige puzzel met duizend stukjes. Maar dan incompleet in de doos, met misschien per ongeluk wel wat stukjes van een andere puzzel erbij.

Zes verdachten voor vijf explosies in vier steden

Voor vijf explosies in vier steden heeft het OM zes verdachten op het oog. De ontploffingen waren op 8 december vorig jaar in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) en Aalsmeer, kort daarna op 9 en 12 december in Beverwijk en op 4 januari van dit jaar in Tilburg (ook Noord-Brabant).

Hyron A. (20) uit Amsterdam gaf vorige week toe de explosieven te hebben neergelegd in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg. Hij zegt dat in opdracht te hebben gedaan, maar wil niet prijsgeven wie de opdracht gaf. "Maar het geld heb ik nooit gehad", zei hij tijdens zijn zitting.

Het OM wil A. apart van de andere verdachten berechten. Een persoonlijkheidsonderzoek moet uitwijzen of hij wel of niet als minderjarige berecht zal worden.

'Ritjes'

Antonio N. (27), nog een Amsterdammer, 'deed ritjes' bij explosies in Beverwijk en Heeswijk-Dinther. Hij zou niets van de explosies geweten te hebben, maar de officier noemde de explosies 'niet te missen'.

Sersinio D. (27) uit Almere kreeg na de aanslag in Aalsmeer een 'fors' bedrag op zijn rekening gestort. Van wie geeft het OM niet prijs. Ook kan hij via een Fiat Punto aan Antonio N. gelinkt worden.

Serginio S. (27) uit Amsterdam, die vandaag voor de rechter verschijnt, zou betrokken zijn geweest bij drie explosies, in Heeswijk-Dinther en twee in Beverwijk. Hij zou Hyron A. de instructie hebben gegeven te 'driven en wachten'. S. ontkent met de explosies te maken te hebben.

Twee andere verdachten, een 19-jarige man uit Rotterdam en een 21-jarige man uit Amsterdam, zitten niet vast, in tegenstelling tot de eerste vier.

Brandstichting

Naast deze zes verdachten, worden nog drie mannen verdacht van brandstichting bij dezelfde Poolse supermarkt in Beverwijk, op 28 juni van dit jaar. Er werd toen zelfs een landmijn gevonden. Het gaat om een 20-jarige Amstelvener en twee Amsterdammers van 18 en 22 jaar. De eerste twee zitten vast. Het OM behandelt deze verdachten in een aparte zaak.

Verder is er op 14 en 15 maart 2021 geschoten op een Poolse supermarkt in Rotterdam en is er op 20 juni brand gesticht bij een vestiging in Panningen. Omroep Brabant meldde dat er een connectie was met de eigenaar van de andere supermarkten.

Jerrycan met draad

Op 3 juli werd in een pand aan de Breestraat in Beverwijk, waar eerder een Poolse supermarkt zat, een explosief gevonden, met een jerrycan en een draad.

In de nacht van 23 augustus vond een explosie plaats bij een Poolse supermarkt in Lelystad. Door de explosie is de deur van het pand eruit geknald. Hoe en of deze zaken verband houden met elkaar, is niet bekend.