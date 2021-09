In het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland gaat verslaggever Sander Huisman langs bij de burgemeesters uit de regio. Ze vertellen openhartig over hun persoonlijk leven, maar ook over hun rol in de stad en de politiek. De uitzendingen zijn elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur te zien op de zender van WEEFF, via YouTube of deze site.