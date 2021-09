Van ambtsketting tot hondenketting: burgemeester Monique Bonsen

In de zevendelige reeks portretten voor WEEFF vertellen de burgemeesters van West-Friesland openhartig over hun persoonlijke leven en praten ze over hun rol als burgemeester. In de vierde aflevering spreekt verslaggever Sander Huisman met de burgemeester van Koggenland Monique Bonsen.

Deze week was zij precies één jaar burgemeester, en in het gemeentehuis spreken ze over het aantal vrouwelijke burgemeesters en over de dag dat er illegale straatfeesten waren in De Goorn. Bij het uitlaten van de hond vertelt Monique Bonsen over haar gezin die zich soms zorgen maakt over hoeveel ze werkt. Verder praat ze openhartig over het ernstige skiongeval, waardoor ze opnieuw moest leren lopen. Het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland verschijnt de komende weken elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur op de zender van WEEFF, via YouTube of op deze site. Bekijk alle afleveringen van De 7 burgemeesters van West-Friesland

Monique Bonsen van ambsketting tot hondenketting - Sander Huisman / WEEFF