Inwoners verbaasd over late ingrijpen op straatfeest: "Was al sinds de middag bekend"

Inwoners van De Goorn zijn verbaasd over het late ingrijpen van gemeente en politie bij het straatfeest dat gistermiddag ontstond. Volgens de bewoners had ingegrepen moeten worden toen het steeds drukker werd in het dorp. Burgemeester Monique Bo van Koggenland kan zich niet vinden in die kritiek. Volgens haar werd het te snel druk, en wilden mensen in eerste instantie vrijwillig het feest beëindigen.

"Om precies 16.00 uur waren er ineens 150 mensen ter plaatse. Toen hebben we opgeschaald naar de politie en was een goed gesprek met de feestgangers niet meer mogelijk", vertelt Bonsen. "Dan ga je kijken of je langzaamaan dat feest kunt beëindigen. In eerste instantie waren er namelijk berichten dat mensen bereid waren om vrijwillig een eind aan het feest te maken. Dat bleek niet het geval."

Bovendien blijkt dat de feestvierders geweld gebruiken tegen de politie. Volgens de burgemeester was dat het moment waarop werd besloten in te grijpen. "Hier trekken we eens grens, dit kunnen we niet accepteren."

'Het werd gewoon gedoogd'

Maar dat besluit kwam volgens een deel van de inwoners dus te laat. "Het was al bekend dat er een feest zou zijn vanaf 13.00 uur 's middags. De politie stond er de hele dag bij. Het werd gewoon gedoogd. Totdat de politie 's avonds in moest grijpen, dit had volgens mij voorkomen kunnen worden", vertelt een man anoniem aan NH Nieuws.



Hij zag dat iedereen in de straat stond te drinken. "Er is voor duizenden euro's aan drank gekocht. Allemaal bij de supermarkt." De horecazaak waar hij werkt, mocht geen alcohol verkopen. "Dat is heel jammer. Als mensen bij ons wat hadden mogen kopen, had het allemaal veel geleidelijker kunnen gaan."

Bij de man overheerst een dag later een gevoel van oneerlijkheid. "Ik zie mijn baas wekelijks janken. Dat doet echt wat met je. Het voelt allemaal zo oneerlijk."