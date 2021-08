Van ambtsketting tot vrijetijdssetting: burgemeester Eduard van Zuijlen

In een nieuwe reeks portretten voor WEEFF vertellen de zeven burgemeesters van West-Friesland openhartig over hun persoonlijke leven en praten ze over hun rol als burgemeester.

In de eerste aflevering spreekt verslaggever Sander Huisman met de burgemeester van Enkhuizen: Eduard van Zuijlen. Eind 2020 maakte de burgemeester bekend dat hij kanker had. In het interview laat hij weten hoe het nu met hem gaat.

Verder vertelt burgemeester Van Zuijlen over de zaken die er op de agenda staan in de stad en hoe hij zelf bepaalde zaken wel wat sneller geregeld wil hebben. De burgemeester vertelt over Het Enkhuizerzand, de bouw van een Integraal Kind Centrum en de onrust die er in mei ontstond bij een digitale vergadering met raadsleden.

Het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland verschijnt is de komende weken elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur te zien op de zender van WEEFF, via YouTube of deze site.