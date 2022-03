Kinderburgemeester Amber niet echt de 'baas van de raad': “We doen het samen”

Afgelopen woensdag was het pas de tweede keer dat de kindergemeenteraad van Koggenland in levende lijve kon vergaderen. Elke eerste woensdag van de maand overlegt de kinderraad met burgemeester Monique Bonsen. Hoewel Amber Beentjes uit Hensbroek de kinderburgemeester is, is haar rol redelijk gelijk aan die van de andere raadsleden: ze beslissen alles samen.

In de reeks portretten ‘De 7 burgemeesters van West-Friesland’ sprak verslaggever Sander Huisman met de volwassen burgemeesters uit de regio. Maar nu maakt hij in dezelfde stijl een portret over de kinderburgemeesters. In de volgende aflevering spreekt hij met de kinderburgemeester en de locoburgemeester van Opmeer. Maar nu is het dus Amber die vertelt over de politiek in Koggenland en haar persoonlijke leven. Artikel gaat verder onder de foto:

De kinderburgemeester van Koggenland Amber Beentjes - Sander Huisman / WEEFF

Thema's die voorbij komen zijn de speeltuinen waar de kinderen in de raad over meedenken. Amber vertelt zelf over haar hobby dansen, en ze laat weten dat de kinderen goed naar elkaar luisteren in de raad. Burgemeester Bonsen geeft nog aan dat de kinderraad vraagt om meer: wat haar betreft komt er binnen nu en twee jaar ook een groep jongeren die zich bemoeit met het beleid in Koggenland.