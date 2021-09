Van ambtsketting tot vrijetijdssetting: burgemeester Michiel Pijl

In een nieuwe reeks portretten voor WEEFF vertellen de zeven burgemeesters van West-Friesland openhartig over hun persoonlijke leven en praten ze over hun rol als burgemeester.

In de derde aflevering spreekt verslaggever Sander Huisman met de burgemeester van Drechterland: Michiel Pijl. Bij aanvang van zijn burgemeesterschap was hij één van de jongste burgemeesters van Nederland. Daarnaast zitten er veel jongen mensen in de gemeenteraad van Drechterland, wat de burgemeester zeer toejuicht. Burgemeester Pijl deelde in maart 2020 zijn telefoonnummer openbaar, hij vertelt wat dat heeft opgeleverd. Verder vertelt hij over de zaken die er op de agenda staan in de stad, wat zijn taken zijn als burgemeester en wat hij daarnaast nog meer voor taken heeft. Het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland verschijnt de komende weken elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur op de zender van WEEFF, via YouTube of deze site. Bekijk alle afleveringen van De 7 burgemeesters van West-Friesland

Van ambtsketting tot vrijetijdssetting: burgmeester Michiel Pijl van Drechterland - Sander Huisman / WEEFF