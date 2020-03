Burgemeester Drechterland deelt 06-nummer met burgers : "Ze moeten bij mij terecht kunnen"

DRECHTERLAND - Burgemeester Michiel Pijl van de gemeente Drechterland biedt zijn burgers via een bericht op Facebook letterlijk een luisterend oor. Onder zijn lange steunbetuiging vermeldt de burgemeester namelijk zijn 06-nummer. Daarmee wil hij voor iedereen die even een praatje wil maken, bereikbaar zijn.

"Dit is een tijd waarin we afstand moeten houden maar ook verbonden moeten blijven met elkaar", laat Pijl weten aan NH Nieuws. Het vermelden van zijn 06-nummer onder het bericht, was voor hem dan ook geen issue. "Er zijn heel veel mooie initiatieven voor mensen die zich alleen voelen en ik vind dat ik daar zelf ook een rol in moet spelen."

Ook hoopt hij er hiermee te zijn voor mensen die in tijden van de coronacrisis met vragen rondlopen. "Ik kan mij voorstellen dat veel inwoners met vragen zitten en zich zorgen maken. Daar zijn natuurlijk instanties voor waar je terecht kunt, maar ik vind dat mijn inwoners in deze tijd ook gewoon bij mij terecht moeten kunnen", besluit Pijl.

Op de vraag of hij niet bang is dat er nu ook misbruik gemaakt kan worden van zijn openbare 06-nummer, is hij kort: "Nee, daar ben ik helemaal niet bang voor", sluit de burgemeester af.