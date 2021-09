Van ambtsketting tot fietsketting: burgemeester Ronald Wortelboer

In een nieuwe reeks portretten voor WEEFF vertellen de zeven burgemeesters van West-Friesland openhartig over hun persoonlijke leven en praten ze over hun rol als burgemeester. In deze aflevering: burgmeester Ronald Wortelboer van Stede Broec.

In de tweede aflevering spreekt verslaggever Sander Huisman met de burgemeester van Stede Broec: Ronald Wortelboer. We zien hem op zijn wielrenfiets onder andere vertellen over de momenten waarop hij moeilijk in slaap kan komen van zaken in de gemeente. Verder vertelt burgemeester Wortelboer over hoe de taken die vanuit de landelijke overheid naar de gemeentes zijn gekomen voor uitdagingen heeft gezorgd in Stede Broec. Het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland verschijnt de komende weken elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur op de zender van WEEFF, via YouTube of deze site.

Burgmeester Ronald Wortelboer: van ambtsketting tot fietsketting - Sander Huisman / WEEFF