Burgemeester Wortelboer: 'Jongeren beginnen op latere leeftijd met drinken'

Westfriese jongeren blijken op steeds latere leeftijd hun eerste glas alcohol te drinken. Dat zegt burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec, die ook voorzitter is van de Westfriese stuurgroep In Control of Alcohol & Drugs. In een persoonlijk interview met Weeff vertelt Wortelboer over zijn missie om het alcoholgebruik onder jongeren naar beneden te krijgen. "Het gaat me gewoon aan het hart."

In het nieuwe programma van lokale omroep Weeff, De zeven burgemeesters van West-Friesland, geeft Ronald Wortelboer aan dat het best lastig is om het drugs- en drankgebruik onder jongeren te veranderen. "Als je er zelf mee opgegroeid bent en het was nooit een probleem, dan snap ik best dat je nu zegt: waarom zou het nu wel een probleem zijn."

De burgemeester van Stede Broec is betrokken bij het programma In Control of Alcohol & Drugs. Dat is een project in Noord-Holland Noord, gericht op het terugdringen en voorkomen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.

In West-Friesland worden stappen gezet: de startleeftijd voor het drinken van alcohol is iets omhoog gegaan. Verandering is moeilijk, maar dus ook mogelijk, ziet Wortelboer. "Kijk eens naar het roken. Er is één of anderhalve generatie over heen gegaan dat we met elkaar tot besef zijn gekomen dat het best ongezond is. Dan hoop ik eerlijk gezegd, zeker voor jonge mensen, dat we die stap met alcohol en zeker ook met druggebruik gaan maken."