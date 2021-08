Kap en wieken van afgebrande Ceres-molen worden volgende week teruggeplaatst

Korenmolen Ceres zet volgende week een grote volgende stap in de restauratie. Op vrijdag 3 september worden de kap en de wieken teruggeplaatst op de molen die op oudjaarsdag in 2019 verwoest werd door een brand. "Het is weer een onwijs mooie stap", vertelt molenaar Johan Ooijevaar. "We hadden nooit verwacht dat het zo snel zou gaan."

Nadat eerder deze maand de kap van de korenmolen opnieuw in het riet is gestoken, is het volgende week tijd om de kap en de wieken terug te plaatsen. Dit wordt een heel spannende dag, zegt Ooijevaar. "Er moet nog een hoop gebeuren, want 's ochtends moet eerst het nooddak eraf gehaald worden. Daarna moeten er nog allerlei dingen omhoog getakeld worden, zoals vangblokken en de koningsspil (de hoofdas van een molen, red.)", aldus de molenaar. Aanvankelijk werd gedacht om het terugplaatsen van de kap en de wieken van de Ceres op een maandag te laten plaatsvinden. "Maar dan is de brasserie naast de molen gesloten. Nu hebben we voor volgende week vrijdag gekozen", gaat Johan Ooijevaar verder. "Dus de mensen die willen komen kijken kunnen dan genieten van een kopje koffie of iets anders. Blij met alle steun Aan de redactie van WEEFF/NH Nieuws vertelt molenaar Johan Ooijevaar dat hij er vlak na de brand vanuit ging dat het restaureren van de korenmolen in Bovenkarspel ongeveer vier jaar in beslag zou nemen. "Dat heeft voornamelijk te maken met de financiering om alles te herstellen", legt hij uit. "We zouden het in verschillende fasen doen, omdat het ontzettend veel geld kost om de molen in oude staat terug te brengen. Maar we zijn totaal overvallen door alle steun die wij uit het dorp en de omgeving hebben gekregen."

Naast steun vanuit de Prinvincie Noord-Holland en het winnen van de Molenprijs kregen de molenaars van Ceres veel geld uit acties die in het dorp werden georganiseerd. Zo werd er geld ingezameld door het kermiscomité en haalde de 8-jarige Rens een jaar lang met zijn skelter lege flessen op, waarvan het statiegeld werd gedoneerd aan de molenaars. "Maar we hebben ook ontzettend veel gekregen van bedrijven uit de buurt en van scholen", gaat Ooijevaar verder. "Dat is echt zeer bijzonder. En daarom konden wij de molen ook zo snel weer in ere herstellen."