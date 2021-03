Politieke ambities in de polder: veel aanmeldingen voor training lokale politiek

HOOGKARSPEL - De gemeente Drechterland heeft een gemeenteraad met relatief veel jonge mensen. De 17-koppige raad telt één twintiger en vijf dertigers. Toch is de gemeente op zoek naar nieuw talent. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is er een training voor inwoners met politieke ambities. Tot nu toe hebben zich dertig gegadigden aangemeld.

Eén van de deelnemers van vier jaar geleden is Dennis Zwagerman (VVD). Hij is met 23 jaar het jongste raadslid van de gemeente. Zwagerman vertelt dat hij altijd een uitgesproken politieke mening had. De training pakte de destijds 19-jarige Hoogkarspeler dan ook met beide handen aan. "Dit gaf me een mogelijkheid om een doel te hebben met mijn ideeën", vertelt Zwagerman.

Het gaat om een cursus die de gemeente vier jaar geleden ook gaf. Vier deelnemers van destijds zitten nu in de gemeenteraad. De cursus is een kennismaking met het werk van de gemeente en de raad, vertelt burgemeester Michiel Pijl. "Je leert ook de vijf politieke partijen kennen, zodat je kunt bepalen bij welke partij je je eventueel wilt aansluiten."

Zwagerman zit zo'n anderhalf jaar in de gemeenteraad. Momenteel zet hij zich in voor de ontwikkeling van een dubbelspoor tussen de stations in Hoorn en Enkhuizen. "Ook een burger had een mail naar mij gestuurd, omdat hij wilde meehelpen. We zijn nu met de wethouder en provincie bezig om het plan vooruit de duwen. Dat alles geeft mij ook weer motivatie."

Een derde van de Drechterlandse raad is onder de veertig jaar. In de zoektocht naar nieuw 'politiek talent' speelt leeftijd echter geen rol. Sterker nog: levenservaring heeft zo z'n voordelen, vinden burgemeester Pijl en raadslid Zwagerman.

"In de raad zitten is wel heel anders", vertet Zwagerman "Niet alleen de gesprekken die je voert, maar het zijn best moeilijke en ingewikkelde stukken, zoals het sociaal domein of wonen. Dat zijn onderwerpen waar je goed voor moet kijken, lezen en luisteren voordat je begrijpt hoe het allemaal werkt." Pijl: "Het is belangrijk dat de politiek een afspiegeling is van de bevolking van onze dorpen."

'Politiek is teamsport'

Over een belangrijke kwaliteit van het nieuwe politieke talent zijn Pijl en Zwagerman het ook eens: samenwerken is belangrijk. "Je zou kunnen zeggen dat politiek een teamsport is: je kunt alleen iets bereiken als je met anderen samenwerkt. Dus dat moet je wel leuk vinden", aldus de burgemeester.

Alle inwoners van de gemeente Drechterland die achttien jaar of ouder zijn kunnen zich tot en met aanstaande zondag inschrijven voor de cursus Politiek Actief.