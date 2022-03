Jenna en Luna zijn naast vriendinnen nu ook kinderburgemeesters van Opmeer

Sinds eind januari zijn Jenna en Luna een jaar lang kinder- en locokinderburgemeester van de gemeente Opmeer. Elk jaar worden die functies ingevuld door een andere school in de gemeente. Dit jaar komen de twee ambtsdragers van ’t Ruimteschip. Verslaggever Sander Huisman sprak in zijn portretreeks over de burgemeesters in West-Friesland met de beide dames. En ook met de échte burgemeester van Opmeer, die erover nadenkt een jeugdgemeenteraad in het leven te roepen.

In de reeks portretten ‘De 7 burgemeesters van West-Friesland’ sprak verslaggever Sander Huisman met de volwassen burgemeesters uit de regio. Maar nu maakt hij in dezelfde stijl een portret over de kinderburgemeesters. Vorige week sprak hij al met Amber, de 'burrie' van Koggenland. Deze editie spreek hij met Jenna en Luna van Opmeer. Ze spreken in het politieke deel vooral over het representatieve deel van hun functie. De boom die ze onlangs gepland hebben en de gedichten die ze voor mogen lezen. Ze mogen later dit jaar ook nog aanschuiven bij vergaderingen van de raad en het college. Artikel gaat verder onder de foto:

Jenna en Luna, kinderburgemeester en de loco van Opmeer - Sander Huisman / WEEFF

In het persoonlijke deel van het portret spreken de dames erover dat ze op straat wel herkend worden als burgemeesters. En dat ze graag samen buitenspelen als vriendinnen. De volwassen burgemeester Gerard van den Hengel vertelt over zijn plannen om ook een jeugdraad op te zetten in Opmeer. De plannen zijn nog niet concreet, maar er wordt over gesproken. Dat alles om de kinderen bewust te maken van de politiek, vooral ook op lokaal niveau. En natuurlijk luistert de gemeente zo ook naar wat er onder de kinderen speelt. Bekijk hier alle afleveringen van De 7 burgemeesters van West-Friesland.