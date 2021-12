Van ambtsketting tot ankerketting: burgemeester Frank Streng

In de zevendelige portrettenreeks voor WEEFF vertellen de burgemeesters van West-Friesland openhartig over hun persoonlijke leven en praten ze over hun rol als burgemeester. In de zesde aflevering spreekt verslaggever Sander Huisman met de burgemeester van Medemblik: Frank Streng.

Vandaag is het exact 10 jaar geleden Frank Streng werd beëdigd als burgemeester. Bijna net zo lang als de gemeente Medemblik in haar huidige vorm. Verslaggever Sander Huisman sprak half november met de burgemeester over het beluisteren van muziek met zijn vader, het vertellen van verhalen uit de Tweede Wereldoorlog en de passie voor zeilen, die hij al z'n gehele leven heeft.

Naast het interview over persoonlijke onderwerpen, spraken we de burgemeester in zijn werkkamer over de ophef die vorige maand is ontstaan rondom de advertentie op de huizensite Funda. Ook besloten we om eens – met het oog op de huidige coronamaatregelen – mee te kijken met de burgemeester, om zo te zien hoeveel tijd hij eigenlijk kwijt is aan het regelen van zaken rondom het coronavirus.

Het portret met burgemeester Frank Streng is opgenomen, voordat het interne onderzoek over de bestuurskracht is gelekt. Over dat onderwerp spreken we later deze maand met de burgemeester.

Het programma 'De 7 burgemeesters van West-Friesland' is vanavond vanaf 19.30 uur te zien op de zender van WEEFF, via YouTube of deze website.

Bekijk hier alle afleveringen van 'De 7 burgemeesters van West-Friesland'.