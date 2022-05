Van ambtsketting tot vrijetijdssetting: portret burgemeester Jan Nieuwenburg

In de zevendelige portrettenreeks voor WEEFF vertellen de burgemeesters van West-Friesland openhartig over hun persoonlijke leven en praten ze over hun rol als burgemeester. In de zevende en tevens laatste aflevering spreekt verslaggever Sander Huisman met de burgemeester van Hoorn: Jan Nieuwenburg.

De tweede ambtsperiode van Jan Nieuwenburg start vandaag. Hij zal nog eens zes jaar burgemeester van Hoorn zijn. In een openhartig gesprek vertelt hij over de afgelopen zes jaar. Maar vooral ook over de werkzaamheden die hij de komende 6 jaar wil afmaken en voortzetten.

In het persoonlijke deel van het portret vertelt Nieuwenburg over zijn hobby: klussen in zijn eigen woning. Verder gaat hij in op het overlijden van zowel zijn moeder als zijn broertje. Al op zijn vijftiende verloor Nieuwenburg zijn moeder, waardoor hij al jong op eigen benen kwam te staan.

In het politieke deel van het interview gaat het over de woningbouw in de gemeente Hoorn. Ook gaat het over de Stadsgesprekken, gelinkt aan het beeld van JP Coen. Daarnaast gaat het over in gesprek blijven met de inwoners, met als thema's inclusie en discriminatie. En over het gevoel van veiligheid van de inwoners.

Het programma 'De 7 burgemeesters van West-Friesland' is vanaf vanavond te zien op de zender van WEEFF, via YouTube of deze website.

Bekijk hier alle afleveringen van 'De 7 burgemeesters van West-Friesland'.