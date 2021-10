Van ambtsketting tot vrijetijdssetting: burgemeester Gerard van den Hengel

In de zevendelige reeks portretten voor WEEFF vertellen de burgemeesters van West-Friesland openhartig over hun persoonlijke leven en praten ze over hun rol als burgemeester. In de vijfde aflevering spreekt verslaggever Sander Huisman met de burgemeester van Opmeer: Gerard van den Hengel.

Dit weekend is hij vier maanden burgemeester van Opmeer. Naast dat er gesproken is over zijn beëdiging waar zijn dochter en zoon een belangrijke rol hadden, sprak burgemeester Gerard van den Hengel ook over hoe hij de eerste maanden heeft ervaren.

Naast het interview in de werkkamer van de burgemeester, treffen we hem tijdens een werkbezoek op de boerderij. De burgemeester haalt samen met de boerenzoon van de familie Langendijk de koeien uit de wei. Het had niet veel gescheeld of Gerard van den Hengel had zelf de boerderij van zijn vader overgenomen. Ook daar spreekt hij openlijk over in dit interview.

Het programma De 7 burgemeesters van West-Friesland verschijnt de komende weken elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur op de zender van WEEFF, via YouTube of op deze site.

Bekijk alle afleveringen van De 7 burgemeesters van West-Friesland