Jongeren 'terroriseren' dorpen, maatregelen zetten nog weinig zoden aan de dijk

Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer reageerde in oktober 2020 al op de jeugdoverlast in dorpen als Nieuw-Vennep, Badhoevedorp, Beinsdorp en Zwanenburg. "Wat mij betreft is er een grens overschreden. Drugs- en alcoholgebruik, gooien met eieren en fruit naar bussen, huizen en mensen, intimiderend gedrag naar andere, vaak oudere inwoners, of naar winkelpersoneel is gewoon crimineel gedrag", vertelde ze toen.

Schuurmans beloofde toen ook een pakket aan maatregelen, in lijn met de campagne die de gemeente vorig jaar voerde. Zoals sneller optreden van de politie en de handhaving. Maar nu, bijna een halfjaar later, lijkt het erop dat de maatregelen nog weinig effect hebben.

Angst

Ondernemers in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep zijn het zat. Een winkelier, die anoniem wil blijven, vertelt dat jongeren zich nog steeds in grote groepen ophouden bij de winkels. "Veel bezoekers durven niet langs de jongeren te lopen en worden lastig gevallen", vertelt ze. Volgens haar worden voorbijgangers gedwongen sigaretten te kopen en worden soms zelfs winkelwagens met boodschappen afgepakt. "Het is echt te bizar voor woorden dat je hier niet eens meer normaal je boodschappen kunt doen".