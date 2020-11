Dorpskernen Haarlemmermeer geteisterd door jeugdoverlast, gemeente grijpt in

HAARLEMMERMEER - Groepen jongeren zorgen in verschillende dorpskernen in gemeente Haarlemmermeer voor serieuze jeugdoverlast. Bewoners en ondernemers in onder andere Badhoevedorp, Zwanenburg, Hoofddorp en Beinsdorp hebben dagelijks last van de jeugd. In sommige gevallen durven zij zelfs de straat niet meer op, uit angst voor intimidatie. De gemeente Haarlemmermeer werkt aan een pakket maatregelen om de overlast aan te pakken.

Jeugdoverlast is van alle tijden, maar het gedrag wat de jongeren de laatste tijd vertonen is een plaag voor de bewoners in Haarlemmermeer. In Badhoevedorp is de situatie dusdanig geëscaleerd dat bewoners de jongeren niet meer aan durven te spreken op hun gedrag. "En als je dat wel doet schijnt het zo te zijn, dat je er niet zeker van kunt zijn dat er geen represailles worden genomen", vertelt Rinske van Raalte van de dorpsraad in Badhoevedorp.

Een oudere mevrouw die een aantal meter van een van de vaste hangplekken woont, vertelt aan de voordeur dat ze erg bang is voor de jeugd. "Soms zit ik rillend van angst in mijn eigen huiskamer. Ze hebben me namelijk al vaker bedreigd en lastiggevallen." Een andere man vertelt dat hij de jongeren al meerdere keren heeft aangesproken, maar dat de sfeer steeds grimmiger wordt: "Dit gaat een keer uit de hand lopen", vertelt hij.

Crimineel gedrag

Burgemeester Schuurmans erkent de ernst van de situatie: "Wat mij betreft is er een grens overschreden. Drugs- en alcoholgebruik, gooien met eieren en fruit naar bussen, huizen en mensen, intimiderend gedrag naar andere, vaak oudere inwoners, of naar winkelpersoneel is gewoon crimineel gedrag."

De overlast speelt zich niet alleen in Badhoevedorp. Ook een dorp verder, in Zwanenburg, houdt een grote groep jongeren zich dagelijks op voor de supermarkt waardoor ouderen er niet langs durven, en in het centrum van Hoofddorp worden ondernemers lastig gevallen. Zo vertelt Karin Bronkhorst van winkel 'IXIXI Wat jij niet ziet' vooral op vrijdagavond last te hebben van de groep.

