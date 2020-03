Politie doet beklag over groepen jongeren op straat: "Ze nemen maatregelen niet serieus"

NOORD-HOLLAND - De politie maakt zich kwaad over groepen jongeren die zich op straat ophouden. Sinds het ingaan van de coronamaatregelen komen er bij de politie regelmatig meldingen binnen over hangjongeren die te dicht op elkaar te staan. De politie heeft geen goed woord over voor hun gedrag.

De gemeente Haarlemmermeer deed dit weekend een oproep aan jongeren die massaal het samenscholingsverbod zouden overtreden. De gemeente schrijft overspoeld te worden met meldingen over groepen jongeren en wijst de jongeren nogmaals op de maatregelen. "Als hier in de loop van de avond geen gehoor aan wordt gegeven dan zullen wij hier, helaas, tegen moeten optreden. Er zal dan een bekeuring volgen."

"Gelukkig hebben wij hier in de provincie niet te maken met coronafeesten als in Rotterdam. We krijgen echter wel veel meldingen binnen over groepen jongeren", vertelt een woordvoerder van politie Noord-Holland. "We maken ons echt zorgen over groepen jongeren die bij elkaar komen, maar proberen ze over het algemeen eerst te waarschuwen."

Nicole Langeveld is adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en legt uit dat jongeren juist in deze tijd behoefte hebben elkaar te zien: "Door de aanpak van jeugdgroepen was er sprake van een afname, maar het lijkt weer terug te komen in deze tijd van corona. Jongeren hebben klaarblijkelijk toch de behoefte elkaar fysiek te spreken en ervaringen uit te wisselen", vertelt Langeveld. Volgens haar zoeken jongeren elkaar nu vaker op straat op omdat (sport)scholen en jeugdhonken gesloten zijn.

Wijkagenten spreken zich uit

Eerder uitten ook wijkagenten in Amsterdam hun zorgen over het feit dat jongeren geen rekening zouden houden met het besmettingsgevaar van corona. De wijkagenten gaven op Facebook aan begrip te hebben voor jongeren die naar buiten gaan. "Echter is de situatie zoals wij die nu aantreffen zeer onwenselijk." Ook in Den Helder, Purmerend, Velsen en in het Gooi beklagen wijkagenten zich over jongeren die samenkomen.

Handhavers in Haarlem zien dat jongeren elkaar voornamelijk op gesloten sporttereinen blijven opzoeken."De sportterreinen zijn afgesloten en dan klimmen ze met z'n allen over het hek en dan gaan ze in de dug-outs zitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en komen we in actie", vertelt handhaver Amina tegen een verslaggever van NH Nieuws.

De politie Noord-Holland heeft naar eigen zeggen nog niet noemenswaardig veel boetes uitgedeeld. Daar kan verandering in komen als jongeren elkaar massaal blijven opzoeken, en waarschuwingen negeren.