Veiligheidsregio's geven duidelijkheid over nieuwe maatregelen: wat mag wel en niet?

NOORD-HOLLAND - Het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's, heeft een verscherping van het samenscholingsverbod aangekondigd. Drie of meer personen in een openbare ruimte die géén anderhalve meter afstand houden, krijgen een proces verbaal.

RTV Amstelveen

Voor gezinnen of kinderen onder de twaalf jaar met een begeleider wordt een uitzondering gemaakt, valt te lezen in een persbericht. Nieuwe regels Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid maakte afgelopen maandag nieuwe regels bekend omtrent de coronacrisis. Er ontstond echter onduidelijkheid over de regels. Mag er bijvoorbeeld nog wel op afstand gesport worden in het park? Vandaag is hier door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's duidelijkheid over gegeven. In eerste instantie liet de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls aan RTL Nieuws weten dat bijvoorbeeld gezamelijk sporten in het park niet mocht. Later vandaag werd dit aangepast. Je mag dus met al je vrienden afspreken in de openbare ruimte; zolang je maar anderhalve meter afstand houdt. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen van maximaal 400 euro.

Overal van toepassing Ook werd maandag nog uitgesproken dat er in sommige regio's bijvoorbeeld alleen in de parken gehandhaafd zou worden, maar die regel is nu overal van toepassing. De voorzitters van de regio's moeten het verbod regionaal nog wel formeel invoeren.

Noodverordeningen van veiligheidsregio's De voorzitter van een veiligheidsregio, vaak de burgemeester van de grootste gemeente in het gebied, kan een noodverordening opstellen. Daarin staat beschreven welke maatregelen de veiligheidsregio lokaal mag nemen. In de noodverordeningen, die nu worden opgesteld, staat precies beschreven wat in het gebied nu niet meer mag. Wel of niet naar het strand, het sportcomplex of het bos. De noodverordening is eigenlijk de lokale variant van de landelijke maatregelen zoals Rutte die bekend heeft gemaakt.

Verschil per regio Regio's kunnen zaken op bepaalde vlakken verschillend aanpakken. Zo heeft burgemeester van Alkmaar Piet Bruinooge besloten dat de campings in Noord-Holland Noord tot 6 april op slot gaan.