Veiligheidsregio Noord-Holland Noord neemt maatregelen: Campings blijven voorlopig dicht

"Regio's kunnen zaken op bepaalde vlakken verschillend aanpakken. Wat wij in ieder geval gezegd hebben: de campings gaan niet open. Je hebt teveel traffic door de kampeerders, ze ontmoeten elkaar in de sanitaire ruimtes. Dat gaan we gewoon niet doen nu."

In Noord-Holland Noord zal er scherp opgelet worden dat er geen verzameling van drie mensen of meer bij elkaar zijn: "Bij drie gaan we je aanspreken. Met vier man kan echt niet meer," zegt Bruinooge daarover, We moeten nu stevige maatregelen nemen om te zorgen dat de curve naar beneden gaat."

De burgemeesters in Noord-Holland Noord hebben vandaag met elkaar gesproken over de nieuwe noodverordening vanwege de coronacrisis. Bruinooge: "Die is vanaf nu vastgesteld en dat betekent dat ik als voorzitter van de veiligheidsregio vanaf nu vergaande bevoegdheden heb om in te grijpen als het gaat om veiligheid rond corona."

Bruinooge heeft groot respect voor alle hulpverleners die in de regio hard aan het werk zijn: "Top echt helemaal top. het is hard werken. De mensen in de ziekenhuizen hebben het heel erg zwaar. En we zijn er nog niet. We hebben echt nog wel een paar weken of zelfs maanden te gaan. Dit zijn mensen die onze steun verdienen."

Als voorzitter wordt Bruinooge constant bijgepraat over de situatie in de ziekenhuizen in Alkmaar en Hoorn: "Ik ben er zelf niet geweest want je moet niemand voor de voeten lopen. We zullen waarschijnlijk alle intensive Care bedden nodig hebben de komende tijd. De minister heeft net toegezegd dat er 1600 bedden zullen zijn volgende week. In de zorg moet je constant werken op de toppen van je kunnen, het is echt fantastisch wat die mensen doen."

