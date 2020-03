Campingeigenaren Noordkop willen officiële sluiting

SCHAGEN – Een aantal eigenaren van vakantie- en recreatieparken in de regio Noordkop vindt het onverantwoordelijk om het aankomende weekend de deuren te openen. Ze vinden dat burgemeesters 'hun verantwoordelijkheid moeten nemen' en via een noodverordening het sluiten van recreatiegelegenheden moeten afdwingen.

NH Nieuws

Aanstaande zaterdag zullen veel campings en vakantieparken in de Noordkop de deuren openen voor toeristen. Maar sinds het kabinet de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus maandag aanscherpte, discussiëren ondernemers over of dat wel kan. Noodverordening De eigenaren van campings 't Noorder Sandt, De Donkere Duinen, Strand49, Tempelhof en Sint Maartenszee eisen samen met een aantal andere ondernemers dat er een noodverordening komt voor sluiting van 'alle verblijfsrecreatie tot en met 1 juni'. Ze laten zich naar eigen zeggen inspireren door Zeeland, waar de plaatselijke Veiligheidsregio heeft aangegeven recreatie- en vakantieparken te willen sluiten. Vooralsnog blijft het daar echter bij een moreel appèl , want ook in Zeeland is er vooralsnog geen sprake van een officiële sluiting door de burgemeester. Verantwoordelijkheid “Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook naar onze medewerkers en de lokale bevolking toe, om onze campings dicht te houden. Een stroom aan toeristen kan voor een hoop (onnodige) extra besmettingen zorgen. En deze regio heeft, net als Zeeland, niet voldoende zorgcapaciteit om ook toeristen te behandelen,’ zegt Hotze Richter, eigenaar van campings ’t Noorder Sandt en Sint Maartenszee. “

Quote "Er moet nú een beslissing genomen worden, vóór de gasten zaterdag aan de poort staan" campingeigenaar Hotze Richter

Sven Bruin, eigenaar van Strand49 in Sint Maartenszee: “Natuurlijk heeft dit veel economische consequenties. Maar dat heeft de coronacrisis voor alle sectoren. De grote organisaties in de reis- en recreatiebranche (Center Parcs, Corendon, Tui etc.) nemen hun verantwoording, dat moeten wij ook doen. Om problemen in de regio te voorkomen lijkt het ons noodzakelijk dat alle verblijfsrecreatie gesloten blijft. Zeker gelet op de zorgcapaciteit.” Richter: “Er is te veel getwijfel, te veel overleg, maar er moet nú een beslissing genomen worden, vóór de gasten zaterdag aan de poort staan.”