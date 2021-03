Vandalen beschadigen tientallen auto's voor het oog van de camera

NIEUW-VENNEP / HOOFDDORP - Afgelopen weekend stond voor veel autobezitters in het teken van aangifte doen en bellen met de verzekering. In Nieuw-Vennep werden in de nacht van zaterdag op zondag tientallen auto's beschadigd. Een nacht later was het ook in Hoofddorp raak.

"Hoe haal je het in je hoofd?", vraagt Ronald Vleut zich af. Zijn auto, geparkeerd in de Jonkheer van de Pollstraat in Nieuw-Vennep is in de lengte bekrast. "Gistermiddag wees mijn buurman me op de enorme kras die op mijn auto zit, zoals je kunt zien", vertelt hij vanmiddag aan NH Nieuws.

Samen met de auto van Ronald zijn er nog veel meer voertuigen het mikpunt geworden van de vandalisten. Gelukkig gebeurden de vernielingen onder het toeziend oog van veel camera's in de straat. Zo laat een buurtbewoner op zijn camerabeelden zien dat de twee relatief jonge jongens de banden lek steken van een busje.

Lekke banden en zijspiegels

De beelden tonen hoe één van hen de wacht houdt, terwijl de ander om het busje heen loopt en in totaal drie banden leksteekt. Naast het bekrassen van auto's en het leksteken van banden lijken de jongens tijdens een ronde door de wijk ook fietsen in het water te hebben gegooid.

Ook in Hoofddorp zijn dit weekend auto's vernield, maar daar is een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een verwarde man die het onder andere gemunt had op de zijspiegels van auto's. De politie laat weten dat de verdachte uit Hoofddorp iemand anders is dan de twee die in Nieuw-Vennep een spoor van vernielingen achterlieten.

Signalement

De politie is dan ook nog op zoek naar die twee verdachten. De daders zouden volgens de politie twee blanke jongens van ongeveer zeventien jaar zijn: "Beiden waren ongeveer 1.80 meter lang. Eén verdachte droeg een zwarte jas en broek, witte sneakers en een zwarte rugtas met reflecterende strepen over de hele tas. De andere verdachte droeg een rode jas met zwarte accenten, een zwarte broek en ook witte sneakers", schrijft de politie in een getuigenoproep.

Naast deze vernielingen zijn auto's de laatste tijd vaker het mikpunt in Nieuw-Vennep. Zo brandde vrijdag op zaterdagnacht een geparkeerde auto volledig uit. Ook zijn er veel auto- inbraken in de Vennepse wijk Getsewoud.