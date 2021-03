20-jarige man mishandeld door groep 'jochies', politie zoekt getuigen

NIEUW-VENNEP - Een 20-jarige man is gistermiddag op klaarlichte dag mishandeld door een groep jongeren bij winkelcentrum Getsewoud. Volgens de moeder van het slachtoffer vroeg hij, omdat ze op het fietspad stonden, of ze aan de kant wilden gaan. Daarop trapten ze hem van zijn fiets en is hij meerdere keren geslagen en getrapt.