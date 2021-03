Meer jeugdoverlast en werkloosheid en minder criminaliteit door coronacrisis

HAARLEM - Er zijn 47% meer mensen met een uitkering dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de Corona Impact Monitor. Regio Kennemerland heeft v oor de derde keer op rij de relevante cijfers over de effecten van de coronacrisis voor de regio op een rij gezet. Verder staat er onder andere in het rapport dat de meldingen van overlast door jeugd zijn toegenomen en de criminaliteit is afgenomen.

De Corona Impact Monitor Regio Kennemerland startte in juli 2020 met als doel om een beeld te geven van de impact van de coronacrisis in de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Heemstede, Haarlem, Velsen en Zandvoort. De nieuwste editie is de derde in de rij. Vanaf de tweede editie (november 2020) is ook de gemeente Heemskerk aangesloten.

Overlast door jeugd

Het aantal meldingen van overlast door de jeugd is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019. De cijfers zijn van de periode vanaf het tweede kwartaal, vlak nadat het coronavirus uitbrak. Dit betekent niet per se dat er meer overlast is dan eerder. Maar er is meer handhaving vanwege de coronamaatregelen en mensen registreren de overlast sneller, omdat ze meer thuiszitten. Ook is de meldingsbereidheid in de coronaperiode hoog.

In het vierde kwartaal van 2020 nam het aantal meldingen wel weer af, maar was het nog steeds meer dan het dubbele van vorig jaar. Alleen in Heemstede en Bloemendaal nam het aantal meldingen ook in het vierde kwartaal toe. Het aantal meldingen van openbare overlast nam ook iets toe in 2020, maar lang niet zo veel als de overlast door de jeugd.

Diefstal, inbraak en zakkenrollerij

Het aantal woninginbraken, inbraak bij bedrijven en zakkenrollerij is sinds het tweede kwartaal van 2020 minder dan vorig jaar. Het aantal winkeldiefstallen nam minder sterk af, maar het is alsnog 14 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Met uitzondering van Heemstede nam het aantal diefstallen en inbraken in alle gemeenten toe in het derde kwartaal en daarna toch weer af in het vierde kwartaal. In Heemstede lag het aantal geregistreerde gevallen van diefstal, inbraak en zakkenrollerij in het tweede kwartaal van 2020 lager dan in 2019. Maar vanaf het tweede kwartaal 2020 zien we een enorme stijging van ongeveer 20 naar 45 gevallen, bijna het niveau van voor de crisis.

WW-uitkeringen

Er zijn in december 2020 47 procent meer uitkeringen dan een jaar eerder (van 6.677 naar 9.800 uitkeringen). Dat betekent een sterke toename van het aantal WW-uitkeringen in alle gemeenten. De grootste stijging zit met name in de sectoren Transport en Logistiek en in de Dienstverlenende beroepen.

Eerder steeg het aantal uitkeringen vooral tussen april en juli 2020 fors. Daarna was er sprake van een daling. Mogelijk kwam dit doordat WW-uitkeringen afliepen, maar het kan ook komen doordat er meer werk was in een periode van versoepelingen. Verschillende bronnen voorspellen dat het huidige aantal WW-uitkeringen slechts stilte voor de storm is en dat de werkloosheid de komende jaren toeneemt.

Eind maart 2020 werd de NOW-regeling van minister Koolmees in het leven geroepen. Deze regeling was bedoeld om de lonen van werknemers te kunnen blijven betalen bij de dalende omzet door de coronacrisis. Mede dankzij deze regeling zijn veel banen behouden gebleven. Zonder deze regeling was de toename in de WW vermoedelijk hoger geweest.

Download het volledige rapport hier.