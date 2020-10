Vuurwerkoverlast door hangjongeren bij winkelcentrum Assendelft: "Houden ons hart vast" 

ASSENDELFT - Harde knallen en bewoners die bekogeld worden met vuurwerk. Hangjongeren veroorzaken al een tijdlang onrust bij winkelcentrum De Saen in Assendelft, maar de afgelopen weken is de situatie verslechterd. "Wat moet er nog gebeuren voordat dit probleem wordt opgelost? We houden ons hart vast en hopen maar dat er geen gewonden vallen", zegt de fractievoorzitter van DENK Zaanstad Şebnem Pancar.