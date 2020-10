Groepsverbod voor jongeren in Edam- Volendam: "Incidenten worden groter"

EDAM-VOLENDAM - Hangjeugd vormt een groot probleem op het Middengebied in Volendam. De jongeren zouden regelmatig voorbijgangers naroepen en de incidenten lijken steeds ernstiger te worden. Om dit halt toe te roepen hebben nu 32 jongeren een brief ontvangen van de gemeente Edam-Volendam over een mogelijk groepsverbod.

"Hangen mag", benadrukt Jeroen Kroeb, beleidsmedewerker Integrale Veiligheid gemeente Edam-Volendam. Hij heeft jaren als wijkagent in Edam gewerkt en kent de problematiek goed. De afgelopen tijd zijn de problemen volgens Kroeb erger geworden en ervaren buurtbewoners meer overlast. "Het is niet ons doel om jongeren van de straat te halen en naar binnen te sturen, maar het doel is dat iedereen zich veilig voelt."

Van kattenkwaad tot delicten

De 32 jongeren die de brief hebben ontvangen, krijgen uiteindelijk niet allemaal een groepsverbod. Sommige hebben bezwaar gemaakt en momenteel wordt er gekeken welke jongeren het groepsverbod daadwerkelijk krijgen.



De jongeren hebben niet allemaal zware delicten gepleegd. Wel merkt Kroeb dat de incidenten groter worden. Dit is niet alleen in Edam-Volendam het geval, ook in de Zaanstreek worden er dingen bedacht om jongeren in het gareel te houden. Zo levert 'zomaar' een mes op zak een boete van 2.500 euro op.

Verveling

Het groepsverbod moet ervoor zorgen dat er in het Middengebied minder jongeren bij elkaar komen. "We willen dit doorbreken", vertelt Kroeb. De jongerenwerkers voeren gesprekken met jongeren. Kroeb: "We zien dat de jongeren last hebben van corona." Zo kunnen de 'zitjes' (bij iemand thuis afspreken) niet meer en kunnen de jongeren eigenlijk nergens heen. Ze gaan daardoor rondhangen op straat wat weer resulteert in confrontaties tussen groepen.