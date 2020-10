Jongeren breken in om te chillen bij FC Aalsmeer: "Dit vind ik schrijnend"

AALSMEER - De tribunes van FC Aalsmeer liggen al meerdere weekenden vol met blikjes, patronen, ballonnen, bekertjes en ander afval. Jongeren klimmen 's avonds over het hek om overdekt met elkaar samen te komen en te chillen. Voor Eef Niezing van de voetbalvereniging is de maat nu vol. "Er zit niets anders op dan maatregelen aan te kondigen. We bekijken bijvoorbeeld of we de musquito-pieptoon kunnen inzetten."

Volgens de brief die het bestuur op haar website plaatste dit weekend, speelt de kwestie al maanden. De club schrijft dat ze het verschrikkelijk vindt voor de vrijwilligers die de rotzooi voor iedere wedstrijddag op moeten ruimen. "Dit vind ik elke week weer schrijnend. Als vrijwilligers er voor moeten zorgen dat de tribunes netjes aan kant worden gemaakt."

Dat er aanwijzingen zijn dat leden van FC Aalsmeer de tribune ook misbruiken, maakt het voor voorzitter Eef alleen maar erger. "Het feit dat leden van je club, een accommodatie waar we allemaal hartstikke trots op zijn besmeuren en in een kwaad daglicht stellen, dat vind ik heel ernstig."

Pieptoon

Het verhogen van de hekken om de sportlocatie heen is niet de oplossing volgens de voorzitter. Wel denkt hij na over alternatieven. "Tegenwoordig heb je die musquito-pieptoon die het eigenlijk gewoon minder prettig maakt om bijvoorbeeld op een tribune of onder een luifel te gaan zitten."

Zo'n installatie komt er niet zomaar. Exploitant van het terrein ESA en de gemeente Aalsmeer beslissen hier ook over. Een woordvoerster van de gemeente Aalsmeer laat weten dat er gesprekken gaande zijn. "De problemen zijn bij ons bekend en we zijn in gesprek met FC Aalsmeer om tot een oplossing te komen. Op korte termijn komt daarover meer duidelijkheid." Wat de opties zijn kan de woordvoerster nog niet zeggen.

Als er echt bewijzen komen dat leden van de club de schuldige zijn, wordt hun lidmaatschap beëindigd.