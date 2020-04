Burgemeester Haarlem vindt overlast hangjongeren onacceptabel: "We moeten er bovenop zitten"

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen snapt dat - in deze periode waarin het coronavirus het sociale leven heeft platgelegd - bij jongeren de verveling toeslaat. De overlast die ze op verschillende locaties in Schalkwijk veroorzaken, vindt hij echter onacceptabel. "Het is kwalijk en we moeten er bovenop zitten."

Sinds een week hangen er toezichtcamera's aan het Woudhuispad (Molenwijk), het Sprielderplein (Molenwijk) en de Kadijklaan (Boerhaavewijk). De burgemeester besloot de camera's op te hangen omdat de overlast van hangjongeren de afgelopen weken steeds groter werd. "Ze gaan in grote groepen bij elkaar zitten en negeren de anderhalvemeter-regel. Voorbijgangers worden lastig gevallen, er worden dingen vernield en handhavers worden geïntimideerd. " Vorige week was er zelfs een incident waarbij een handhaver bier over zich heen heeft gekregen en werd bedreigd. Dat gaat de burgemeester van Haarlem veel te ver. "We schrijven ook boetes uit en we hebben deze persoon ook aangehouden." Buurtbewoners De buurtbewoners van het Woudhuispad zeggen dat de overlast al jaren een probleem is, maar dat het in de afgelopen weken enorm is toegenomen. "Ze vervelen zich gewoon. Het zijn meestal jongeren die niet drinken maar wel als een gek blowen", vertelt een buurtbewoner die liever anoniem blijft. Hij ziet het regelmatig escaleren tussen de jongeren en de handhavers.

Quote "Als ze worden aangesproken op hun gedrag, dan gaan ze zich verzetten" buurtbewoner

Vorige week zag hij dat een groepje jongens spiegels van auto's aftrok en daarbij stond te juichen. "Ik was net te laat om het met mijn telefoon vast te leggen." Effect camera's De toezichtcamera's hangen er sinds 17 april en hebben volgens de burgemeester nu al effect. "Ik heb het nagevraagd en het aantal incidenten is nu al afgenomen. We zijn eerder ter plaatse, jongeren houden zich rustiger en het aantal omwonenden dat klaagt, is afgenomen." De camera's blijven in principe tot half juli hangen, maar afhankelijk van hoe het de komende maanden verloopt, kan verlenging een overweging zijn wat de burgemeester betreft.

