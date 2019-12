De brandweer heeft rond middernacht de handen vol gehad aan het blussen van brandjes op een parkeerterrein aan de Planetenlaan in Haarlem.

Op het terrein was een afvalbak in brand gestoken en verderop stond er ook troep in brand.

Een buurtbewoner klaagde dat hangjongeren met vuurwerk zaten te gooien op het terrein. Agenten hebben de jongeren daarop aangesproken.

Het is niet duidelijk of de hangjongeren ook iets met het brandje te maken hadden.