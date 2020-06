Veel overlast van hangjeugd Tuitjenhorn, jongerenwerkers moeten dit zien te stoppen

Ruim honderd buurtbewoners klaagden begin dit jaar bij een bijeenkomst over de hangjeugd. Deze jongeren zouden niet alleen veel rondhangen in het dorp, maar ook mensen lastigvallen en dingen vernielen. Aanspreken zou niet helpen, omdat de overlast daarmee niet stopte.

Meer zichtbaar

De extra jongerenwerkers, die ook aan de slag gaan in Schagen en Warmenhuizen, moeten hierin wel het verschil gaan maken. "Het gaat om het meer zichtbaar zijn in de wijk", aldus wethouder Sikke van der Veen. "Projectorganisatie Link ontwikkelt een aanpak voor de hele gemeente Schagen, die snel is in te zetten waar zich overlastsituaties voordoen."

Waarom de jongeren in Tuitjenhorn en omgeving overigens verveeld gedrag laten zien, weet Van der Veen niet. Hij zegt geen verklaring te hebben voor de overlast.