LIVE NH Sport: FC Dordrecht - FC Volendam en Jong AZ - Almere City FC

AMSTERDAM - Tussen alle topwedstrijden in de eredivisie door is er vrijdagavond ook weer gewoon een programma in de eerste divisie. FC Volendam gaat op bezoek bij hekkensluiter FC Dordrecht en Jong AZ ontvangt in Wijdewormer titelkandidaat Almere City FC. Beide duels zijn live te horen op NH Radio.

Pro Shots/Mischa Keemink

FC Dordrecht - FC Volendam De grootste overwinning boekte FC Volendam dit seizoen tegen FC Dordrecht. Het werd in eigen stadion liefst 7-1. "Maar het had ook 8-5 kunnen zijn", zegt trainer Wim Jonk die de wedstrijd deze week heeft teruggekeken. Derry John Murkin scoorde twee keer en gaf ook nog twee assists. De linksback is volledig hersteld van zijn knieblessure en keert ten koste van Dean James terug in de basis. Tekst gaat verder onder het artikel

Schapenkoppen FC Dordrecht wist dit seizoen in eigen stadion alleen van Jong AZ (2-0) en Jong Ajax (3-1) te winnen. De derde zege boekten de Schapenkoppen in Breda tegen NAC (0-1). Dat was de debuutwedstrijd van trainer Jan Zoutman die Harry van den Ham is opgevolgd. De vier duels erna gingen allemaal verloren. FC Dordrecht - FC Volendam begint vanavond om 18.45 uur. Edward Dekker doet verslag vanaf de Krommedijk. Jong AZ - Almere City FC De late wedstrijd is die tussen Jong AZ en Almere City FC. De Alkmaarse beloften bleven in de heenwedstrijd lang overeind tegen de toenmalige koploper, maar verloren uiteindelijk toch met 2-0. Tekst gaat verder onder de foto

Peer Koopmeiners van Jong AZ in duel met Damon Mirani van Almere City - Pro Shots / Ron Baltus

Opvallend genoeg wist de ploeg van trainer Michel Vonk dit seizoen slechts één thuiswedstrijd winnend af te sluiten. Dat was de spectaculaire 7-3 tegen De Graafschap. Afgelopen maandag won Jong AZ met 2-1 bij FC Den Bosch. Het duel van vanavond begint om 21.00 uur en wordt verslagen door Erik-Jan Brinkman. Tekst gaat verder onder het artikel

Uiteraard blikken we in NH Sport vooruit op de eredivisieduels AZ - ADO Den Haag en de klassieker Ajax - Feyenoord. Verder hoor je Hovocubo-trainer Sander van Dijk die met zijn ploeg zaterdag in de Champions League het opneemt tegen de Spaanse topploeg Inter FS. NH Sport is er tot 23.00 uur vanavond. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers.

Hovocubo is klaar voor Champions League-duel - NH Nieuws / Thomas Brood