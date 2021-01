FC Volendam traint deels besloten: "Niet handig als de opstelling op straat ligt"

Het was al langer gebruikelijk dat de technische staf van FC Volendam bij bepaalde tactische onderdelen van de training wilde dat de camera uitging. Om de tegenstander niet wijzer te maken, is er nu gekozen om het eerste uur van de training geen journalisten meer tot het stadion toe te laten.

Opstelling

"We zijn een open club", vervolgt Jonk. "Je kunt hier de hele week komen kijken en dan spelen we ook vaak elf tegen elf. Maar de dag voor de wedstrijd willen we wel eens specifiek kleine dingetjes aanhalen. Ik vind dat die dan niet op tv moeten komen of in de krant moeten staan. Soms heb ik er niet veel moeite als de opstelling op straat ligt, maar vaak denk ik: 'Dat is nou net even niet nodig'."

