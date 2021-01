Teruggekeerde Duin loodst Jong AZ langs FC Den Bosch in kelderkraker

De meest opvallende naam in de startopstelling was die van Jelle Duin. De aanvaller speelde voor de winterstop bij MVV, maar werd teruggehaald naar Alkmaar. Tegen FC Den Bosch speelde hij 77 minuten en liet een goede indruk achter.

Toch was het FC Den Bosch dat opvallend fris uit de startblokken kwam. De Bosschenaren kwamen via Paco van Moorsel op voorsprong. De aanvaller volleerde de bal fraai buiten bereik van doelman Mees Bakker. Langzaamaan groeide het elftal van Michel Vonk in de wedstrijd en via Evjen kwam Jong AZ op gelijke hoogte uit een lage voorzet van Duin.

Latje tik

Vlak voor rust kreeg Jong AZ via Taabouni de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar hij raakte de lat. Datzelfde lot was ook aan FC Den Bosch toebedeeld. De thuisploeg raakte zelfs twee keer de deklat. Tot twee keer toe zag Hornkamp zijn vrije trap tegen het houtwerk uiteen spatten. Vlak daarvoor zette Duin zijn ploeg echter op 1-2 na een pass van Oosting.

Afstand

Door de overwinning neemt Jong AZ afstand van FC Dordrecht en hekkensluiter FC Den Bosch. De Alkmaarders staan nu achttiende met vijftien punten. Daarmee sluit het aan bij Jong PSV en MVV, dat slechts een punt meer hebben.